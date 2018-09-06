Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 13:25

Büyükşehir basket takımı ilk hazırlık maçını kazandı

Sakarya Büyükşehir Basket, Sakarya Spor Salonu’nda Petkimspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 74-63 galip ayrıldı.

Büyükşehir basket takımı ilk hazırlık maçını kazandı

06 Eylül 2018 13:25


Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Petkimspor ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Sakarya Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Alp Karahan, İzzet Türkyılmaz, Toney Douglas, Kerem Özkan ve Nnoko ilk 5’iyle çıkan Büyükşehir, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunu ağırlığını koyan Büyükşehir, devreye 14 sayı farkla 44-30 önde gitti. Mücadenin ikinci yarısında da farkı korumayı başaran Büyükşehir Basket, son çeyreğe 60-47’lik skorla önde girdi. Rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Büyükşehir, oynadığı ilk hazırlık maçından 74-63 galip ayrıldı. 12 oyuncunun da forma giydiği karşılaşmada Toney Douglas 19, Etou 13 sayı kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
28
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç