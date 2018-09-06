Büyükşehir basket takımı ilk hazırlık maçını kazandı

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Petkimspor ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Sakarya Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Alp Karahan, İzzet Türkyılmaz, Toney Douglas, Kerem Özkan ve Nnoko ilk 5’iyle çıkan Büyükşehir, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunu ağırlığını koyan Büyükşehir, devreye 14 sayı farkla 44-30 önde gitti. Mücadenin ikinci yarısında da farkı korumayı başaran Büyükşehir Basket, son çeyreğe 60-47’lik skorla önde girdi. Rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Büyükşehir, oynadığı ilk hazırlık maçından 74-63 galip ayrıldı. 12 oyuncunun da forma giydiği karşılaşmada Toney Douglas 19, Etou 13 sayı kaydetti.