Büyükşehir basket yeni bir seri başlatmak istiyor

Kulüp Başkanı Akgün Altuğ, BSL’nin 8. haftasında oynayacakları İBB deplasmanından galibiyetle dönerek yeni bir seri başlatmak istediklerini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. A Milli Basketbol Takımı’nın oynayacağı Dünya Kupası eleme karşılaşmaları dolayısıyla lige verilen 10 günlük arayı iyi değerlendirmek isteyen Büyükşehir, hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. İBB deplasmanından galibiyetle dönerek yeni bir seri başlatmak istediklerini ifade eden Kulüp Başkanı Akgün Altuğ, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Altuğ, “Öncelikle A Milli Basketbol Takımımıza oynayacağı Dünya Kupası eleme maçları öncesinde başarılar diliyorum. Genç oyuncumuz Metecan Birsen’in de kadroda yer aldığı takımımızın, güzel neticeler elde edeceğine inanıyorum. Milli maçlar dolayısıyla Basketbol Süper Ligi’nde 10 günlük bir aradayız. Bu kısa molayı çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Takımımız sıkı bir şekilde çalışıyor. İnşallah aranın dönüşünde oynayacağımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi mücadelesini kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyoruz” dedi.

Altuğ, “Takımımıza güç katacak isimlerle transfer görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Ersin Dağlı’yı kadromuza dahil etmiştik. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Transfer netleştiğinde gerekli açıklamayı yapacağız. 3 Aralık Pazar günü de ligin güçlü ekiplerinden Banvit’i şehrimizde ağırlayacağız. Bu zorlu mücadeleye de şimdiden taraftarlarımızı beklediğimizi ifade ediyorum” diye konuştu.