Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Sakarya
  •  » Büyükşehir Basketbol Spor Kulüp Başkanı Altuğ: "Türkiye Kupası Için Avantaj Yakaladık"
24 Aralık 2017 16:52

Büyükşehir Basketbol Spor Kulüp Başkanı Altuğ: "Türkiye Kupası için avantaj yakaladık"

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, Galatasaray Odeabank karşısında alınan 77-75’lik galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Basketbol Spor Kulüp Başkanı Altuğ:

24 Aralık 2017 16:52


Yükselişlerini Galatasaray galibiyetiyle sürdürdüklerini aktaran Akgün Altuğ, 12 haftanın sonunda 7 galibiyetle 6. sırada yer aldıklarını ve Türkiye Kupası için büyük bir avantaj yakaladıklarını söyledi. Altuğ, son ana kadar mücadeleyi bırakmayan sporcularını tebrik etti. Galatasaray karşısında alınan galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Akgün Altuğ, “Galatasaray karşısında çok önemli bir galibiyet aldık. Maçın çok büyük bir bölümünde geride olmamıza rağmen oyuncularımız mücadeleyi bırakmadı ve son saniyede bulduğumuz basketle kazanan taraf olduk. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Bu galibiyet sadece lig için değil, Türkiye Kupası’na katılabilmek adına da çok önemliydi. Çok mutluyuz. Şimdi hafta sonu hedef maçlarımızdan biri olan Pınar Karşıyaka’yı saha ve seyircimizin önünde ağırlayacağız. Taraftalarımızın da desteğiyle Karşıyaka maçını da kazanarak zirveye tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    10°C
  • Salı
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç