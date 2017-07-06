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06 Temmuz 2017 15:16

Büyükşehir Basket’ten 4 isim Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, Büyükşehir Basketbol Takımı altyapısından 4 ismin Milli Takım aday kadrosuna çağrıldığını açıkladı.

Büyükşehir Basket’ten 4 isim Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı

06 Temmuz 2017 15:16


Milli Takımların alt yaş kategorilerinde Büyükşehir Basketbol Takımı’ndan 4 oyuncunun yer aldığını açıklayan Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, “Basketbol takımımızın altyapısıda yer alan 4 oyuncumuz Milli Takımların alt yaş kategorilerinin aday kadrolarına çağrıldı. U18 Milli Takımımızda Ertuğrul Aya, Agah Kızılkaya ve Hüseyin Çevirgen ile U20 kategorisinde ise Onurhan Korkmaz Milli formayı giymek için mücadele edecekler. Antrenör ve oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.


Altuğ, “Büyükşehir Basketbol Takımı olarak altyapıya da ciddi bir önem veriyoruz. A takımımızın elde ettiği başarılar hepimizin göğsünü kabarttı. Altyapıda da önemli bir mesafe kaydettik. Şampiyonluklara imza attık. Altyapıda yetişen oyuncularımızı da Milli takımlarda izlemek bizlere büyük bir motivasyon sağlıyor. İnşallah oyuncularımız aday kadronun ardından şampiyona kadrosuna da isimlerini yazdıracaklardır. Oyuncularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.




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