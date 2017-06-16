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16 Haziran 2017 16:33

Büyükşehir Belediyesi engellilere ve ailelerine kolaylık sağlamaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Engelli Taşıma Hizmeti engelli bireylere ve ailelerine kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi engellilere ve ailelerine kolaylık sağlamaya devam ediyor

16 Haziran 2017 16:33

Engelli taşıma hizmetiyle engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını sağlayarak, engelli yakınlarının çalışma hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan bu projeden 11 bin engelli bireyin faydalandığı belirtildi.


Engelli Taşıma Hizmeti hakkında açıklamalarda bulunan Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, “Toplu taşıma araçlarını kullanamayan ortopedik engellilere; Sakarya ili içerisinde gitmek istedikleri yerlere, randevu sistemi ile ücretsiz taşıma hizmeti sunmaktayız. Engellilerin sosyal hayata katılımını sağlamak, engelli yakınlarının hayatını kolaylaştırmak, yakını olmayan veya yakını olduğu halde kendisi ile ilgilenecek durumda olmayan engellilerin güven içinde sokağa çıkmalarını ve ihtiyaçlarını rahatça temin etmelerini sağlıyoruz. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer alması adına hayata geçirdiğimiz çeşitli projelerle katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.


Projenin sayısal verilerine de değinen Nurcan İris, “Engelleri birlikte aşıyoruz. Engellileri hastanelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, alışveriş merkezlerine, bankalara kısacası gitmek istedikleri tüm mekanlara taşıyoruz. Bu hizmete 2009 yılında başladık. Projenin ilk zamanlarında 8 engelliyi taşıyabiliyorken; şimdi her gün 10 engelli bu hizmetten faydalanıyor. Bu güne kadar ise toplam 11 bin engelli birey, Engelli Taşıma Hizmeti projemizden yararlandı. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içinde daha fazla yer almalarına hep birlikte destek olmalıyız. Hayatı paylaşmaya engel yok. Hayatımızı engelli kardeşlerimiz ile paylaşmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.




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