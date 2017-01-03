Sakarya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerini doyurmaya devam ediyor.

Kış mevsiminin başlangıcından itibaren Büyükşehir Belediyesi himayesinde sıcak bir ortama kavuşturulan 20’nin üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaş olduğunu belirten Yüce, “Ayrıca şu anda devamlı konuğumuz olan ve otelde bulunan 6 vatandaşımız var. 3-4 vatandaşımızın ise ailelerine ulaştık ve onları aileleri ile buluşturduk. Tespit ettiğimiz kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın öncelikle sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor, kişisel bakımlarını yapıyor ve giyim ihtiyaçlarını karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Devam eden çalışmalara ilişkin ayrıntıları da paylaşan Yüce, “Vatandaşlarımıza barınma konusunda yardımcı olduğumuz gibi, ailelerine kavuşmak isteyenlerin ailelerine ulaşmaya çalışıyor, memleketlerine dönmek isteyenlere ise yine yardımcı oluyoruz. Duyarlı hemşerilerimizden de ihtiyaç sahiplerinin tespiti hususunda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Hemşerilerimiz bunun için, Büyükşehir Belediyesi 444 40 54, ALO 153 Çözüm Masası ve ALO Zabıta 277 54 10 telefon numaralarını arayarak bizlere ulaşabilirler” şeklinde konuştu.