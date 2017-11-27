Büyükşehir Belediyesi SGM ile Macera Park yöneticilerini ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) ve Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerini ağırladı. Heyete merkezin faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Gerçekleştirilen ziyaret hakkında konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Eğitim camiamızın yöneticilerini merkezlerimizde ağırladık. Sosyal Gelişim Merkezleri’nin faaliyet alanlarını, kurslarımızın çeşitliliği konusunda fikir edinmelerini sağladık. Ziyaretçilerimiz burada yapılan faaliyetlerden memnuniyet duyduklarını ifade ediller, mutlu olduk” dedi.

Yüce, “Sosyal Gelişim Merkezleri toplumun tüm fertlerine yönelik kadınlarımıza, çocuklarımıza, yaşlılarımıza ve diğer aile fertlerine yönelik her türlü faaliyetlerin yürütüldüğü bir merkez. Bir yandan 7-14 yaş gruplarımıza kurs faaliyetleri ile özgüven aşılanırken, diğer yanda ailelerine de çocuk yetiştirme açısından destek eğitimleri sunuyoruz. SGM’lerimiz hemen hemen haftanın 7 günü açık. İlçelerimiz ile birlikte 7 bin kursiyerimiz eğitimlerimizden istifade ediyor. Engelli kurslarımızdan ise ilçeler ile birlikte 150 civarında da engelli kardeşlerimiz faydalanıyor” diye konuştu.

Başkan Yüce, “Eğitimin tamamlayıcı unsuru olan Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’na gerçekleştirdiğimiz ziyarette ise buradaki projenin hangi amaçla yapıldığını, burada ne tür faaliyetlerin gerçekleştirildiğini görmüş olduk. Macera parkında çocuklarımızın özgüven kazanmalarını, cesaret edinmelerini ve buna yönelik eğitim faaliyetlerini içeren uygulamalı dersleri bizzat yerinde ziyaret ederek görmelerini sağladık. Katılımcılarımız bu tür etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde yapılmasından çok büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na teşekkürlerini ifade ettiler. Bizde kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yüce, “SGM’ye gelen öğrencilerimizin boş vakitlerini en kaliteli ve nitelikli geçirmeleri sağlanırken, bilgi ve beceri yönünde gelişmelerini, sosyalleşmelerini, arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesini ve özgüven kazanmalarına yönelik kurslar vermekteyiz. Ayrıca kurslarımızda yapmış olduğumuz değerler eğitimi derslerimiz ile birlikte çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi de öğrenmelerini amaçlamaktayız. Macera Park’ta gerçekleştirdiğimiz kurslarımızda öğrencilerimizin özgüven, cesaret, arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinin gelişmesine yönelik kurslar düzenliyoruz. Burada da çocuklarımızın hem sosyalleşmelerini hem de birlikte hareket etmenin keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.