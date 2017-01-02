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02 Ocak 2017 18:41

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Halep için yardım kampanyası devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Halep için yardım kampanyası devam ediyor

02 Ocak 2017 18:41

‘Bir Yürek de Sen Isıt’ sloganıyla başlatılan Halep için yardım kampanyası devam ediyor. Yardımları Kent Park karşısındaki Eski İtfaiye Binasının bulunduğu alanda kabul ettiklerini ifade eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, tüm hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bir Yürek de Sen Isıt’ sloganıyla başlatılan Halep için yardım kampanyası devam ediyor. İHH işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Halepteki kardeşlerimiz için başlattığımız yardım kampanyası vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü ile devam ediyor. Daha önce son gününü 30 Aralık Cuma günü olarak duyurduğumuz kampanyayı 4 Aralık Çarşamba akşamına kadar sürdürme kararı aldık. Tüm yardımseverlerimizi kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Davut Yüce açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “Bilindiği üzere yardımlarımızı Kent Park karşısında Eski İtfaiye Binasının bulunduğu alanda teslim alıyoruz. Yardımları ihtiyacın fazla olduğu yün içlik, battaniye, sünger yatak, bot, kaban, temel gıda, bebek maması, çocuk bezi ve kadın hijyen paketi olarak belirlemiştik. Yardımlarımızın kullanılmamış eşyalardan olması gerektiğini daha önce ifade etmiştik. Hamdolsun bugüne kadar hemşerilerimiz ciddi bir destek sağladılar. Allah hepsinden razı olsun.”
Yüce, “Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyemizin 444 40 54 telefonu ile ALO 153 Çözüm Masası’nı arayabilirler. Ayrıca İHH’nın 777 24 44 numarasında da bilgi sahibi olabilirler. İnşallah Sakaryalı hemşerilerimizin destekleriyle topladığımız tüm yardımları İHH eliyle bölgeye ulaştırmış olacağız” ifadelerini kullandı.



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