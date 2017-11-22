Büyükşehir Belediyesi’nden sokakta kalan vatandaşlara yardım eli

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Sokakta Kimse Kalmasın’ sloganıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Soğuk havaların etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte sahada tespitlere başladıklarını aktaran Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, Sakaryalıları kimsesiz ve sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşlar konusunda duyarlı olmaya davet etti. Yüce, “Soğuk havaların etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte bizde ‘Sokakta Kimse Kalmasın’ projemizi başlattık. Ekiplerimiz ihtiyaç sahibi ve kimsesiz vatandaşlarımıza ulaşıyor. Sokakta kalan, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatıyoruz. Yardımlarımızda sağlık, barınma, gıda gibi birincil ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Bu konuda her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın destekleri bizim için çok önemli. Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi 444 40 54, ALO 153 Çözüm Masası ve ALO Zabıta 277 54 10 telefon numaralarını arayarak bizlere ulaşabilirler. Kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız içinde 7 gün 24 saat hizmetteyiz. İnşallah bu soğuk havalarda elimizi uzatacak, gönülleri birlikte ısıtacağız” diye konuştu.