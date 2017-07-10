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10 Temmuz 2017 16:35

Büyükşehir Bisiklet Takım sporcusu MTB CUP yarışında 1’inci oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcusu Deniz Deniz, Uluslararası Ankara MTB CUP yarışını 1’inci sırada tamamladı.

Büyükşehir Bisiklet Takım sporcusu MTB CUP yarışında 1’inci oldu

10 Temmuz 2017 16:35


Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Deniz Deniz, 8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Ankara MTB CUP yarışlarında tüm rakiplerini geride bırakarak 1’inci sırada tamamladı. Yarışa hızlı bir başlangıç yapan Deniz, rakiplerini büyük bir farkla geride bırakarak kalan turları açık ara önde tamamladı ve kürsünün zirvesinde yer aldı.


Geçtiğimiz yıl Türkiye Genel Klasman şampiyonu olan Deniz Deniz, 15 Temmuz Cumartesi günü koşulacak Balkan Şampiyonası’nda Milli formayla mücadele edecek, 23 Temmuz Pazar günü ise Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılarak kürsüde yer almaya çalışacak. Deniz Deniz’i elde etmiş olduğu başarıdan dolayı kutlayan Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem, “Sporcumuzun göstermiş olduğu başarılar bizi çok mutlu ediyor. Kendisini tebrik ediyorum. 15 ve 23 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan yarışlarda da sporcumuza başarılar diliyorum” dedi.




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