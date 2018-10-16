Büyükşehir Europe Cup'ta parkeye çıkıyor

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, FİBA Europe Cup ilk hafta karşılaşmasında Hollanda ekibi ZZ Leiden'i Sakarya Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, FİBA Europe Cup A Grubu ilk hafta karşılaşmasında 17 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Sakarya Spor Salonu'nda Hollanda ekibi ZZ Leiden'i konuk edecek. Atatürk Bulvarı ve Serdivan Mavi Durak'ta gerçekleştirilen bilet satışları maç günü ise Sakarya Spor Salonu'nda temin edilebilecek. Avrupa Kupası mücadelesi için hazırlıklarını sürdüren Adatıp Büyükşehir'de Kulüp Başkanı Adil Köseoğlu, “Ülkemizi ve şehrimizi temsil edeceğimiz FİBA Europe Cup organizasyonunun ilk hafta karşılaşmasında Hollanda ekibi ZZ Leiden'i ağırlayacağız. 17 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Bu zorlu mücadele öncesi takımımıza destekleriyle güçlendirmek için tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Taraftarımızın desteği ile inşallah Avrupa'da hem ülkemizi hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.