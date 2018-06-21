Büyükşehir Futbol Okulu’na yoğun ilgi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yaz Spor Okulları minik sporcuların adresi oldu. Erenler Sentetik Saha’da Salı ve Perşembe günleri saat 17.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilen futbol eğitimlerine 2003-2011 doğumlu yaklaşık 100 sporcu katılıyor. Çocuklarının sporla uğraşmasını isteyen veliler kurslardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Futbol Okulu çalışmalarına çocukların yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Farklı branşların yanında futbol kursumuza da yoğun bir ilgi söz konusu. Antrenörlerimiz eşliğinde çocuklarımız futbol eğitimleri alıyor. Aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ediniyor. Paylaşmayı, dayanışmayı, kardeşliği de burada öğreniyor. Bu vesileyle yaz kurslarımıza katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.