Büyükşehir Meclisi Kaynarca’da yaşanan vahşi saldırıyı kınadı

Toplantıda SASKİ’nin yağmursuyu hattı çalışmaları için kullanacağı 10 Milyon TL’lik krediye onay verildi. Başkan Toçoğlu, Pekşenler Kavşağı ile 15 Temmuz Bulvarı arasında yapılacak projenin kamulaştırma çalışmalarının da tamamlandığını açıkladı. Büyükşehir Meclisi Kaynarca’da yaşanan vahşi saldırıyı da kınadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 4 ilave gündem maddesi ile birlikte 53 madde görüşülerek karara bağlandı. Hemen ardından gerçekleştirilen SASKİ Genel Kurulu’nda ise 1 madde karara bağlandı. Maddelerin görüşülmesinden önce Kaynarca’da Suriyeli sığınmacı Emani Er-Rahman ve çocuklarının katledilmesi Büyükşehir Meclisi tarafından kınandı. Kaynarca’da çok müessip bir olay yaşandığının altını çizen Başkan Toçoğlu, “Meclis olarak bu olayı lanetliyoruz. Can ve ırzlarını korumak için ülkemizin korumasına sığınan insanlara uygulanan bu vahşet için çok üzgünüz. Bu olayın şehrimizde olması çok daha yaralayıcı oldu. İnşallah bir daha böyle acı bir olay yaşanmaz. Kimse topraklarından keyfi olarak göç etmez. Bugüne kadar iyi bir ev sahipliği ve ensarlık yaptığımızı düşünüyorum. Münferitte olsa yaşanan bu durum bizi çok üzdü” dedi.

"Sapıklık, insanlık suçu"

Yaşanan vahşi olayın bütün Sakaryalıları çok üzdüğünü söyleyen MHP Grubu Sözcüsü Erkal Etçioğlu, “Bu mesele Suriyeliler ve Sakaryalılar arasında bir mesele değildir. Sapıklıktır, insanlık suçudur. Bunu lüzumundan başka yerlere çekmemek gerekir. Bu planlanmış bir cinayettir. Bizlerde MHP Grubu olarak bu vahşi olayı kınıyoruz” diye konuştu.

Pekşenler Kavşağı ile 15 Temmuz Bulvarı arasında yapılacak yol ve köprü çalışmalarına ilişkin imar planı değişikliklerinin oylandığı ilk madde ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Toçoğlu, “15 Temmuz Caddesi’nden köprü ile Pekşenler’e gidiş yolu planladık. Bu güzergahtaki kamulaştırma çalışmalarımız bitti. Karayolları bölgede inşa edilen Yeni Stadyum’dan dolayı bize bir teklif getirdi. Stadyumun kuzeyinde yer alacak kavşağı köprü ile bağlayalım dediler. Bu teklif bize cazip geldi. Karayolları konu ile ilgili olarak çalışıyor. Eğer gecikirlerse kendi projemizi yapacağız” şeklinde konuştu. Konu ile ilgili 1. madde oybirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na geri çekildi.

10 milyon liralık kredi kullanımı

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün şehrin çeşitli yerlerinde inşa edeceği yeni yağmursuyu hatları için İller Bankası’nda 10 milyon liralık kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na yetki verilmesini içeren 48. madde oy birliği ile kabul edildi. Temmuz Ayı Meclis Toplantısında 2-19. maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonunda geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. 20-43. maddeler oybirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. 44 ve 45. maddeler oy birliği ile kabul edildi. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın süreklilik ve devamlılık arz eden hizmetleri için gerekli işlerin ihale edilmesi hususunda Başkan Toçoğlu’na 46. madde kapsamında oybirliği ile yetki verildi. 47. Madde oy birliği ile kabul edildi. 49 ve 51 maddeler oy birliği ile kabul edilirken, 50. madde oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. 52. madde oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Büyükşehir Belediyesinin de üyesi olduğu ‘Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ Genel Kurulu’nda görev yapmak üzere Ferda Özten ve Recep Boğaz’ın asil, Musa Birlik’in ise yedek üye olarak seçilmesini içeren 53. madde oy birliği ile kabul edildi.