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08 Temmuz 2018 15:33

Büyükşehir Meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi 9 Temmuz Pazartesi günü toplanıyor.

Büyükşehir Meclisi toplanıyor

08 Temmuz 2018 15:33

Oturumda imar planı değişikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarından oluşan 53 maddelik gündem oylanacak.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 9 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek oturumda ilave 4 madde ile 53 gündem karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.Toplantıda; SASKİ’nin Adapazarı’na bağlı Bağlar-Köprübaşı ve Süleymanbey Mahalleleri’nde 8 buçuk milyonluk maliyetle inşa edeceği atıksu inşaatı için süreç başlatılacak. Meclis üyeleri Belediye otobüslerinde 1 saat içerisinde ikinci binişlerde geçerli olan yüzde 50 aktarma indirimi kaldırılması ve ikinci binişlerin ücretsiz olması için karar alacak.




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