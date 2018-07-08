Büyükşehir Meclisi toplanıyor

Oturumda imar planı değişikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarından oluşan 53 maddelik gündem oylanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 9 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek oturumda ilave 4 madde ile 53 gündem karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.Toplantıda; SASKİ’nin Adapazarı’na bağlı Bağlar-Köprübaşı ve Süleymanbey Mahalleleri’nde 8 buçuk milyonluk maliyetle inşa edeceği atıksu inşaatı için süreç başlatılacak. Meclis üyeleri Belediye otobüslerinde 1 saat içerisinde ikinci binişlerde geçerli olan yüzde 50 aktarma indirimi kaldırılması ve ikinci binişlerin ücretsiz olması için karar alacak.