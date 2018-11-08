Büyükşehir Remziye teyze için çalışmaları başlattı

Taşlık Mahallesi'nde ikamet eden Remziye Aykanat için yapılan çağrıya kayıtsız kalmayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, bürokratlarına gerekli talimatları verdi. Remziye Aykanat ve oğlunun yaşamlarını daha güzel bir şekilde sürdürebilmesi için çalışmalar başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Taşlık Mahallesi'nde ikamet eden Remziye Aykanat ve oğlunun daha güzel koşullarda yaşamlarına devam edebilmesi için çalışmalara başladı. Başkan Toçoğlu, Remziye Aykanat ve oğlu için sosyal medyadan yapılan çağrıya kayıtsız kalmayarak bürokratlarına talimat verdi ve derhal çalışmalar başlatıldı. 70 yaşındaki Aykanat'ın mevcut evinin yanında yeni bir ev inşa edilerek ailenin yaşam koşulları düzeltilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ahmet Öksüzoğlu, “Taşlık Mahallesi'nde ikamet eden Remziye Aykanat ve oğlu için sosyal medya üzerinden talepler alıyorduk. Başkanımız Zeki Toçoğlu, konuyla ilgilenmemiz konusunda talimat verdi. Uzun yıllardır Büyükşehir Belediyemizin takibi altında olan Remziye teyzemizin yaşamını daha güzel koşullarda sürdürebilmesi için çalışmalara başladık. Yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz” dedi.