Büyükşehir SAÜ'lü öğrencilere şehri tanıtıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Çözüm Masası Birimi tarafından Sakarya Üniversitesini kazanarak eğitimlerine başlayan öğrencilere şehirle ilgili tanıtımlar gerçekleştirildi. SAÜ Kongre Merkezi'nde ve fakültelerinde Çözüm Masası Koordinatörü Ömer Kasımoğlu tarafından yapılan sunumlarda şehir hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. 1 hafta boyunca sürdürülen tanıtım sunumlarında Çözüm Masası Mühendislik, Sağlık Bilimleri, İlahiyat, İletişim, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Fen Edebiyat, Sanat ve Tasarım ve Mimarlık, Diş Hekimliği, Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuarı'nı yeni kazanan öğrenciler ile buluştu.

Bilgilendirmelerin öğrencilere yardımcı olmak amacıyla yapıldığını söyleyen Ömer Kasımoğlu, “Sakarya Üniversitesi'ni yeni kazanan öğrencilerimizi daha önce terminalde karşılamış, hoş geldiniz demiştik. Şimdi ise üniversitemizin ilk hafta öğrencilerle yaptığı oryantasyon eğitimlerine yardımcı olmak ve katkı sağlamak adına şehrimizdeki doğal güzellikleri, kültür-sanat faaliyetlerini, istihdam ve iş olanaklarını gibi birçok önemli noktaları öğrencilerle paylaştık. Yaklaşık 10 bin öğrenciye şehrimizi tanıtma imkanı bulduk. Bu konuda bizlere yardımcı olan Sakarya Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Öğrencilere şehrimizde yapılan önemli hizmetleri de tanıttık. Öğrencilere 7/24 bize ulaşabileceklerini ‘Alo 153' Çözüm Masası hattımız sayesinde vatandaşlarımıza ve yeni gelen öğrencilerimize hizmet sunduğumuzu paylaştık. Yeni gelen öğrencilerimize üniversite hayatlarında başarılar diledik” dedi.