Büyükşehir temmuz meclis toplantısı gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 4 ilave gündem maddesi ile 53 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanı Erkal Etçioğlu, Atatürk İlköğretim Okulu’nun bulunduğu alana yapılacak otoparkın yerinde bir yatırım olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Etçioğlu, otoparkın bölgedeki ihtiyaçları gidereceğini ve 2 yeni okulun da şehre kazandırılacağını söyledi.

“İlk adım atıldı”

Meclis Toplantısı’nda Millet Bahçesi ile ilgili ilk resmi adım atıldı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Başkan Toçoğlu, “Sayın Cumhurhurbaşkanımız Sakarya’da Millet Bahçesi’nin müjdesini paylaşmıştı. Hemen çalışmalarımızı başlattık. Projelerimizi hazırlıyoruz. Bugün Büyükşehir Meclisimizde Eski Stadyum’un, Çark Mesire’nin ve Altyapı Tesisleri’nin bulunduğu alanların yeşil alana dönüştürülmesiyle ilgili karar alındı. Böylelikle Millet Bahçesi için ilk adım atılmış oldu. Hayırlı olsun” dedi.

“Meclis Gündemi”

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nda; 1 ve 25. maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. 26 ile 46. maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. 47 ve 48. Maddeler Ulaşım ve Hukuk Komisyonu’na havala edilirken; 49. madde oy birliğiyle kabul edildi. 49 ve 50. maddeler oy birliğiyle kabul edildi. 51 ve 52. Maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oy birliğiyle havale edildi. SASKİ’nin Adapazarı’na bağlı Bağlar- Köprübaşı ve Süleymanbey’de inşa edeceği 8,5 milyonluk atıksu altyapısının yer aldığı madde oy birliğiyle kabul edildi.