Büyükşehir Tıp Merkezi güçleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi Sakaryalılara daha sağlıklı hizmet sunmak için hekim kadrosunu güçlendirdi. 6 uzman hekim, 2 pratisyen ve 2 diş hekimi ile hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Tıp Merkezi, Eylül ayı itibariyle 9 uzman hekim, 2 pratisyen, 2 diş hekimi ve 1 psikologla Sakaryalılara sağlık hizmeti sunuyor. Uzm. Dr. Aydın Sarı, “Sağlığınız Bize Emanet' diyerek çıktığımız yolda vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Tıp Merkezi olarak Sakaryalı hemşehrilerimize şifa dağıtmaya, dertlerine derman olmaya devam ediyoruz. Yılda 100 binin üzerinde hastaya şifa olmaya çalışıyoruz. Hekim arkadaşlarımız, Tıp Merkezi personelimizle zor bir görev ifa ettiğimiz biliyoruz. Yeni dönemde daha güçlü bir kadroya sahip olduk. 10 olan hekim kadromuzu bu yıl 14'e çıkarttık. Yeni dönemde de hemşehrilerimizin sağlığı bize emanet” dedi.

Hekim kadrosunu paylaşan Uzm. Dr. Aydın Sarı, “Psikiyatri'de Uzm. Dr. Tayfun Durat, Beyin Cerrahisi'nde Uzm. Dr. Haluk Tanyeri, Göğüs Hastalıkları'nda Uzm. Dr. Arzu Berktaş, Dâhiliye'de Uzm. Dr. Aysel Üncü, Nöroloji'de Uzm. Dr. Zekiye Demir Arifoğlu, Psikolog Betül Karapınar, Ortopedi ve Travmatoloji'de Uzm. Dr. Ahmet Muşlu, Kulak, Burun Boğaz'da Uzm. Dr. Ramazan Kaya ile Uzm. Dr. Haşim Bayram, Diş Hekimlerimiz Dt. Nejat Bilge ve Dt. Şeyma Akyol, Pratisyen Hekimlerimiz Dr. Berna Latif Raif ve Dr. Ayhan Ak ile vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.