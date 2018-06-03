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03 Haziran 2018 14:05

Büyükşehir Tıp Merkezi’ne 4 yeni isim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi kadrosuna dört yeni isim daha katıldı.

Büyükşehir Tıp Merkezi’ne 4 yeni isim

03 Haziran 2018 14:05


Beyin ve Sinir Cerrahı Uzmanı Dr. Haluk Tanyeri, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Haşim Bayram, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Berktaş ve Diş Hekimi Nejat Bilge Sakaryalılara Tıp Merkezinde kaliteli hizmet sunacak. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, “1 Haziran Cuma tarihinden itibaren Beyin ve Sinir Cerrahı Uzmanı Dr. Haluk Tanyeri, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Haşim Bayram, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Berktaş ve Diş Hekimi Nejat Bilge hekim kadromuza dahil oldular. Doktorlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Büyükşehir Tıp Merkezi inşallah hastalarına şifa dağıtmaya devam edecek” dedi.




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