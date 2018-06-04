Büyükşehirde taksitlendirme fırsatı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürü Elife Bakırtaş, 18 Mayıs Pazartesi günü yürürlüğe giren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun hakkında bilgi verdi. Kanun düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulunan Bakırtaş, vatandaşların yapılandırma kanunundan faydalanarak Büyükşehir Belediyesi’ne olan birikmiş borçlarını kolaylıkla ödeyebileceklerini belirtti. Bakırtaş, “Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını 31 Temmuz Salı gününe kadar Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığıyla yapabilecekleri gibi belediyemizin resmi sitesi üzerinden de (www.sakarya.bel.tr ) gerçekleştirebilecekler” dedi.

Gelirler Şube Müdürü Elife Bakırtaş, “Resmi Gazetede yürürlüğe giren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun ile vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediyesine olan borç ödemelerine taksitlendirme imkanı sunulmuştur. Bu yapılandırma kanununun, önceki yapılandırmalardan en önemli farkı, daha evvel yapılandırma kapsamına alınmayan kira ödemeleri ile gelir tarifesinde belirtilen ücretlerin de kanun kapsamına alınarak vatandaşa daha kapsamlı yapılandırma imkanı sunması. Gelir tarifesindeki tüm kalemler yapılandırma kapsamına girmekte. Yine vatandaşlarımızın Belediyemize olan kira borçları da bu kanun kapsamında taksitlendirilecek” diye konuştu.

Bakırtaş, “Kanun, Büyükşehir Belediyesine olan idari para cezalarının haricindeki tüm borçları kapsıyor. Bu kapsamda taksitlendirmeye giren borçlar; vadesi 31/03/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan İlan-Reklam Vergisi, Haberleşme Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, Ecrimisiller, Harçlar, Gelir tarifesindeki tüm ücretler, kira ödemeleri, katı atık ücretleri. Büyükşehir’e olan borçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlarımız www.sakarya.bel.tr adresinden geçmiş borç bilgilerine ulaşabilecek” şeklinde konuştu.

Ödeme kolaylıkları hakkında da bilgiler veren Bakırtaş, “Vatandaşlarımız yapılandırmanın ilk taksitini ise 30 Eylül 2018 tarihi Pazar gününe rastladığından 1 Ekim Pazartesi gününde ödeyecek. 6-9-12-18 aylık taksit imkanlarımız mevcut. Pek çok avantajı içinde barındıran düzenlemede ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla taksitler ikişer aylık ödemeler halinde alınacak. Yani vatandaşlarımız iki ayda bir, tek taksit ödeyecekler. Borç asıllarının tamamı ile Yİ-ÜFE* oranında hesaplanan tutarın ödenmesi halinde, gecikme faizi ve zammı silinecek. Yine peşin ödemede bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Yİ-ÜFE oranında ayrıca yüzde 90 indirim sağlanacak. Dolayısıyla vatandaşlar peşin ödemelerde ekstra avantaj elde edecekler. Taksit seçeneğini seçip ilk taksiti ödeyen, ancak peşin ödemedeki ekstra indirimi kaçıracak olan vatandaşlarımız üzülmesin. Kalan taksit tutarlarını ikinci taksit sonuna kadar ödemeleri halinde onlara da Yİ-ÜFE oranında yüzde 50 ekstra indirim sağlanacak. Bu yapılandırmanın en önemli şartı ise önceki yapılandırmalardaki gibi ilk iki taksitin mutlaka süresinde ödenmesi. Kapsamlı ve oldukça avantajlı düzenlemeden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı detaylı bilgi için Gelirler Şube Müdürlüğüne başvurmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.