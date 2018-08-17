Büyükşehir’den kurban kesim yerleri için uyarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Kurban Bayramı’nda kesim yapılabilecek alanlar konusunda uyarılarda bulundu. Kurban kesimlerinin Valilik ve ilçe belediyeleri tarafından belirlenen alanlarda yapılması konusunda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini söyleyen Bayraktar, Zabıta teşkilatının bayram süresince görev başında olacağını da sözlerine ekledi.

Bayraktar yaptığı açıklamada, “Şehrimizin merkezinde ve ilçelerimizde kurban kesimi yapılacak alanlar belirlendi. Hijyen şartlarına uygun olmayan alanlarla yapılan kesimler ile ilgili gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Kurban atıkları da ilgili belediyelerin belirlediği alanlara atılmalıdır. Vatandaşlarımızın çevre kirliliğinin önüne geçmek adına hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir. Zabıta Teşkilatı olarak bizde bayram süresince görevimizin başında olacak, denetimlerimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm hemşelerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.