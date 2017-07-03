Büyükşehir’den şehre yeni oyun grupları

Proje kapsamında Sakaryapark, Yenikentpark, Kentpark, Karasu Sahil Park gibi parkların yanında, Taraklı ve muhtelif mahallelere de yeni oyun grupları kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Recep Ören üstlendi. 2 firmanın teklif sunduğu ihalenin ardından açıklamalarda bulunan Ören, “Büyükşehir Belediyemizin hizmet eli her alanda şehrin dört bir yanına ulaşmaya devam ediyor. Yaptığımız ihaleyle yeni parkları şehrimize kazandıracağız. Taraklı’da ve muhtelif mahallelere de yeni parklar inşa edeceğiz. Komisyonumuzun 2. toplantısında gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra sonuçlar kamuoyuna duyurulacak. Hayırlı olsun” dedi.