Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 17:15

Büyükşehir’e ulaşmak bu stantla çok kolay

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası Birimi, Büyükşehir hizmetlerini tanıtım faaliyetine devam ediyor.

Büyükşehir’e ulaşmak bu stantla çok kolay

30 Mayıs 2018 17:15


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan klasiği haline getirilen Ramazan Kitap Sokağı’nda açtığı standla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarında bulunuyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Taha Toplu, Ramazan ayı süresince standın Sakaryalılara hizmet sunacağı bilgisini paylaştı. Toplu, ayrıca vatandaşların her türlü bilgi, talep, şikâyet ve önerilerini stant aracılığı ile Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerine iletme imkanı bulduklarını kaydetti.


Halkla İlişkiler Müdürü Taha Toplu, “Ramazan Kitap Sokağı’nda bu yıl da kitapevleri ve sahaflar yer alıyor. Kültür etkinliklerimiz hafta boyunca devam ediyor. Yazarları, şairleri, müzisyenleri ve farklı disiplinlere yayılan kitapları hemşehrilerimizle bir araya getiren Ramazan Kitap Sokağı’nda biz de açtığımız standla vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Kurum faaliyetlerimiz hakkında vatandaşlarımıza bilgiler verip; talep, şikayet ve önerilerini ilgili birimlerimize ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca çalışmalarımız devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç