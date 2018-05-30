Büyükşehir’e ulaşmak bu stantla çok kolay

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan klasiği haline getirilen Ramazan Kitap Sokağı’nda açtığı standla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarında bulunuyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Taha Toplu, Ramazan ayı süresince standın Sakaryalılara hizmet sunacağı bilgisini paylaştı. Toplu, ayrıca vatandaşların her türlü bilgi, talep, şikâyet ve önerilerini stant aracılığı ile Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerine iletme imkanı bulduklarını kaydetti.

Halkla İlişkiler Müdürü Taha Toplu, “Ramazan Kitap Sokağı’nda bu yıl da kitapevleri ve sahaflar yer alıyor. Kültür etkinliklerimiz hafta boyunca devam ediyor. Yazarları, şairleri, müzisyenleri ve farklı disiplinlere yayılan kitapları hemşehrilerimizle bir araya getiren Ramazan Kitap Sokağı’nda biz de açtığımız standla vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Kurum faaliyetlerimiz hakkında vatandaşlarımıza bilgiler verip; talep, şikayet ve önerilerini ilgili birimlerimize ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca çalışmalarımız devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz” dedi.