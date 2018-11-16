Büyükşehir'in 2019 bütçesi 1 milyar 296 milyon

Sakarya Büyükşehir Meclisi'nin ve SASKİ Olağan Genel Kurulu'nun ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Büyükşehir ve SASKİ'nin 2019 yılı toplam bütçesi 1 milyar 296 Milyon TL olarak belirlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve SASKİ Kasım ayı olağan genel kurulu'nun ikinci birleşimleri Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Meclisi'nde bir önceki oturuma ait 5 gündem maddesi, SASKİ Genel Kurulu'nda ise bir önceki oturumdan kalan 4 madde karara bağlandı. Oturumda Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ'nin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları incelenerek kabul edildi. Büyükşehir ve SASKİ'nin 2019 yılı toplam bütçesi 1 milyar 296 milyon TL olarak belirlendi.