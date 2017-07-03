Büyükşehirli bisikletçi Milli Takımda

Deniz, 15 Temmuz Cumartesi günü Yunanistan’da gerçekleştirilecek olan Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda Milli Takım adına yarışmaya katılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcusu Deniz Deniz, 1-2 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleştirilen Kurtuluş Kupası Dağ Bisikleti Yarışlarına katıldı. Genç Erkekler kategorisinde yarışan Deniz Deniz, mücadeleyi 3.’lükle tamamlamayı başardı. Deniz Deniz, 15 Temmzz Cumartesi günü Yunanistan’da gerçekleştirilecek olan Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda Milli Takım adına yarışmaya katılacak. Yarışlarda elde ettiği derece dolayısıyla Deniz Deniz’i tebrik eden Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem, Deniz’e Milli formayla da önemli başarılar kazanmasını temenni etti.

Erdem, “Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kısa süre önce kurulan Bisiklet Takımımız önemli şampiyona ve yarışlarda yer alıyor. Önemli başarılara da imza atıyoruz. Birçok branşta faaliyet gösteren kulübümüzün en önem verdiği konuların başında Milli Takımlara daha fazla katkı sağlamak yer alıyor. Hamdolsun gün geçtikçe de katkımızı arttırıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de önemli başarılar kazanacak, Milli forma altında birçok oyuncumuzu izleme fırsatı elde edeceğiz” dedi.