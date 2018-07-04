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04 Temmuz 2018 14:36

Büyükşehirli bisikletçi, Türkiye şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcusu Ahmet Örken, Sakarya’da düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası zamana karşı yarışlarında Türkiye 1.

Büyükşehirli bisikletçi, Türkiye şampiyonu oldu

04 Temmuz 2018 14:36

’si oldu.


Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcusu Ahmet Örken, 3 Temmuz Çarşamba günü Sakarya’da başlayan Türkiye Bisiklet Şampiyonasında 1.’liğin sahibi oldu. Söğütlü’de gerçekleştirilen Zamana Karşı Türkiye Şampiyonasında üst üste 5. kez şampiyonluğun sahibi olan Ahmet Örken, kırılması zor bir rekora imza attı. Şampiyona 5 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Yol Şampiyonası yarışları ile devam edecek. 136 kilometrelik parkurda pedallar şehir merkezinden Taraklı’ya çevrilecek. Büyükşehir Bisiklet Takımı sporcuları kürsüye çıkmak için mücadele edecek.


Birincilik kürsüsünde Ahmet Örken’in heyecanına ortak olan ve tebrik eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Büyükşehir Bisiklet Takımımız, Sakarya’da düzenlenen Bisiklet Şampiyonası’nda ter döküyor. Milli Bisikletçimiz Ahmet Örken, üst üste 5. kez şampiyonluğun sahibi oldu. Bu önemli başarıdan dolayı sporcumuzu kutluyorum. Şampiyonada yol yarışları 5 Temmuz Perşembe günü devam edecek. İnşallah yine takımımız güzel bir sonuçla kürsüde yer alacaktır” dedi.




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