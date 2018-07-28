Çaldığı 4 adet televizyonla yakalanan hırsız tutuklandı

Durumundan şüphelenilen ve gözaltına alındıktan sonra hırsızlık suçundan 10 adet kaydının olduğu ve aracının bagajından çıkan televizyonları çaldığı tespit edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezi, ana caddeler, ara sokaklar ve umumi açık yerlerde şok uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde yapılan ’Şok’ uygulamalarında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Aracın içerisinde yapılan kontrollerde, aracın bagaj kısmında 4 adet 80 ekran televizyon bulan ekipler E.E. (27) isimli şahsı incelemek üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Yapılan incelemeler sonucu şahsın hırsızlık suçundan 10 adet kaydının olduğu ve 4 adet televizyonu da Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde bulunan bir ikametten çaldığı tespit edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan E.E. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahsın Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde bulunan bir ikamete otomobiliyle gelerek çaldığı televizyonları aracına yükleme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.