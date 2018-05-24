Çaldığı televizyonla kaçarken yakalandı

Edinilen bilgilere göre devriye görevi yapan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayis Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, elinde LCD TV ile yürüyen K.K.H. adlı şahsı durdurdu. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan şahsın, 13 adet hırsızlık suçundan kaydı çıkması sonrasında polis ekipleri şahsın üst aramasını yaptı. Yapılan aramada üzerinden ziynet eşyaları çıkan K.K.H. şahıs, hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahsın yapılan sorgusunda, Adapazarı ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı öğrenildi. Hırsızlık şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.