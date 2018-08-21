Çalılık alanda çıkan yangın 10 dönümlük araziyi küle çevirdi

Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan yangın, çok sayıda itfaiye ve orman ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise duyarlı vatandaş tarafından kurtarıldı.

Yangın, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi Toyota Evleri mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek 10 dönümlük araziyi saran yangının dumanları mahalleyi kapladı. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangını, sokağa dökülen mahalleli de kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük arazi küle döndü.

“Yangını söndürmeye çalışırken fark ettiği kaplumbağayı kurtardı”

Dumanları görerek yangın yerine koştuğunu ve kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştığı esnada gördüğü kaplumbağayı tamamen yanmaktan kurtaran duyarlı vatandaş Fikret Şentürk, “Yangını kendi imkanlarımla hortum yardımıyla söndürmeye çalışırken kaplumbağayı fark ettim orada yanmak üzereydi. Daha sonra hayvanı yangın bölgesinden çıkarttım. Yangının çıktığı esnada mezarlıktaydım, dumanları görerek olay yerine geldim hemen. Yangından kaplumbağayı kurtardığım zaman zaten bacakları yanmıştı hayvanın, hemen suya koyduk. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evden kovalar ile su taşıyıp, hortumlarla yangını söndürmeye çalışıyorlardı” dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.