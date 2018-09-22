Çalılık yangını ekiplerce söndürüldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Serdivan İlçesi Esentepe Mahallesi Sivritepe mevkindeki çalılık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Çıkan yangına 2 su tankeri ve 3 arazöz müdahale etti.