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08 Haziran 2018 15:07

Çalıştığı berberde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde berber dükkanında çalıştığı esnada fenalaşan 16 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çalıştığı berberde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

08 Haziran 2018 15:07


Edinilen bilgiye göre olay, Adapazarı ilçesi Çeşme Meydanı’nda bulunan bir pasaj içerisinde meydana geldi. 16 yaşındaki F.A. isimli çocuk, berber dükkanında çalıştığı esnada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu gören diğer çalışanlar hemen sağlık ekiplerine konuyu bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince fenalık geçirerek yere yığılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden F.A.’nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı.




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