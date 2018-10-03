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Cami alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir camide yangın çıktı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir camide yangın çıktı. Yangın sonrasında camide büyük hasar meydana geldi.


Yangın, Akyazı ilçesi Pazarköy Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde camide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akyazı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, camide büyük çapta hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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