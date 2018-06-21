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21 Haziran 2018 20:26

Cami imamını tüfekle öldürdü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde cami imamı tüfekle vurularak öldürüldü.

Cami imamını tüfekle öldürdü

21 Haziran 2018 20:26

Cinayeti işleyen şahsı polis ekipleri linç edilmesin diye olay yerinden zırhlı araçla çıkardı.


Olay, Erenler ilçesi Bekirpaşa Mahallesi Söğüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bekirpaşa Mahalle Cami İmamı 54 yaşındaki Ahmet Güldü, 65. Sokak’ta ikamet eden İ.T. isimli şahsın evine gitti. İ.T, henüz belirlenemeyen bir nedenle Güldü’ye evinden aldığı av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu Güldü olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Cinayeti işleyen İ.T., linç edilmemesi için polis ekiplerince olay yerinden zırhlı araçla çıkarıldı.


Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.




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