Camide düzenlenen zeka oyunları çocukları Kur’an kursuna çekiyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye’nin tüm camilerinde başlatılan Kur-an Kursu eğitimleri aralıksız devam ediyor. Okulların kapanmasının ardından her sene yaz aylarında açılan kurslarda milyonlarca öğrenciye eğitim veriliyor. Sakarya’nın Pamukova ilçesi Mescidi Aksa Nuriyezdan Başal Camii’nde görevli genç imam hatip Ömer Sipahi ise öğrencilerin Kur-an kurslarına ilgisinin artması için camide eğitici ve zeka geliştirici aktiviteler düzenliyor. Kur’an kursu eğitimlerini aksatmadan devam eden öğrenciler ise Kur’an-ı Kerim derslerinin yanında öğretici ve eğitici oyunlar oynayarak zeka gelişimlerine yardımcı olan aktivitelerde de bulunuyor.

Öğrencilerin kursa olan ilgilerinin arttığını söyleyen Pamukova Mescidi Aksa İmam Hatibi Ömer Sipahi, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın her yıl düzenlemiş olduğu haziran-ağustos ayları arasında, iki dönem halinde devam etmekte olan kurslarımızda öğrencilerimize, Kur’an-ı Kerim eğitimi ile Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) örnek hayatı ile dini bilgileri de öğretiyoruz. Yaz Kur’an kurslarımıza katılım oldukça memnuniyet verici olup ilgi hayli yüksek. Kurslara gelen öğrencilerin derslere devamlılıklarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek, onların camilerimizi sevmelerini sağlıyoruz. Kur’an Kursu’na geldikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen öğrencilerimiz de Kur’an-ı Kerim öğrenmenin çok güzel bir duygu olduğunu bizlere her fırsatta söylüyorlar. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor" dedi.