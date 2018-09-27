Camideki sadaka kutusunu çaldı polis tarafından yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir camiden sadaka kutusu çalan şüpheli, önce caminin güvenlik kamerasına sonra da polis ekiplerine yakalandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi İstiklal Cami içinde meydana geldi. Cami içine giren şüpheli şahıs, cami içindeki sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Cami görevlileri kutunun yerinde olmadığını görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren C.Ç.(19) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda hırsız, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekiplerince yakalandı. C.Ç., isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahsın camiye girmesi bir süre cami içinde kimsenin olup olmadığını baktıktan sonra sadaka kutusunu alıp kaçması görünüyor.