Camili’deki caddeye vefat eden müdürün ismi verilecek

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli başkanlığında yapılan eylül ayı meclis toplantısında 12 madde görüşüldü. Mecliste Korucuk Mahallesi 1749 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile parselin batısındaki park alanı genişletilerek ilaveler yapıldı. Kayrancık Mahallesi ile ilgili kamu yararı kararı alınmasına yönelik teklif meclise sunuldu. Mecliste kabul edilen kamu yararı kararı onaylanarak Bakanlığa gönderilecek.

Mecliste, Adapazarı Belediyesi 2019 Mali yılı gelir tarifesi görüşülerek kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Evren Çakırsoy, gelir tarifelerinin belirlenirken bakanlığın verdiği rakamlar doğrultusunda vatandaş da düşünülerek tarifeleri mümkün olduğunca düşük ölçülerde düzenlediklerini söyledi. Mecliste ayrıca 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde bulunan 228 nolu cadde isminin görevi başındayken vefat eden Osmanbey İlköğretim Okulu Müdürü Murat Yazıcı isminin verilmesi teklifi meclise sunuldu. Teklif Hukuk Komisyonuna havale edildi.