Camili’den Başkan Dişli’ye teşekkür

Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tamamlanan çalışmada Camili 1 Mahallesi Ahmet Yesevi Cami yanında bulunan halı saha sil baştan yenilendi. Halı sahada toplanan çocuklar ve Mahalle Muhtarı Yunus Özçelik Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’ye teşekkür etti. Camili 1’de yapılan halı sahanın tam yerinde yapıldığını belirten Özçelik, “Mahallenin tam ortasında yapılan halı sahamızdan okullarımız da rahatlıkla faydalanabiliyor. Ayrıca yine bu yıl belediyemiz tarafından Camili girişinde yapılan yürüyüş parkuru, basketbol sahası ve yetişkin spor aletlerinin bulunduğu parkımız da büyük küçük her kesim tarafından ilgi görüyor. Her iki hizmette de emeği geçen Başta Başkanımız Süleyman Dişli olmak üzere tüm personele teşekkür ediyorum. Sahamızın yapılması kadar tabi ki korunması da önemli. Bu nedenle mahalle halkı olarak hepimize büyük görev düşüyor”dedi.