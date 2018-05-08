Camili’ye bin 500 fidan dikildi

Camili-1’de 1573 ve 1574 ada karşısında düzenlenen etkinlikte bin 500 adet Toros Sediri dikildi. Adapazarı Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi işbirliğiyle düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Mercan, Bilgi İşlem Müdürü Ersin Kıroğlu, Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, Halkla İlişkiler Müdürü Taylan Yalçın, Camili Mahalle Muhtarı Yunus Özçelik ve çok sayıda Camili halkı katıldı.

Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Mercan, “Yeni yeşil alanlar oluşturarak, doğamıza bir nefes daha kazandıracağını düşündüğümüz bu etkinliğimize katılarak bize destek veren tüm doğaseverlere teşekkür ediyorum” dedi. Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, etkinliğe katılan başta Park Bhaçeler Müdürü Mustafa Mercan olmak üzere tüm doğaseverlere plaket verdi.