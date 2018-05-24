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24 Mayıs 2018 10:43

Camili’ye yeni yaşam alanı yapılıyor

Adapazarı Belediyesi Camili Mahallesi’nde 1600 adalarının bulunduğu vadiye yeni bir yaşam alanı yapıyor.

Camili’ye yeni yaşam alanı yapılıyor

24 Mayıs 2018 10:43

50 dönüm arazi üzerine yapılacak yeni yaşam alanı bölgeye renk getirecek.


Adapazarı Belediyesi Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, Camili’de yapılacak yeni yaşam alanını inceledi. Adapazarı Belediyesi olarak bölgeye hareket gelmesi açısından 50 dönümlük arazide çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Yardımcısı Özüm “Bölge halkımızın da çok memnun kalacağını düşündüğümüz yaşam alanında yürüyüş yollarının yanı sıra alışveriş merkezleri ve kafeler de bulunacak. Camili Mahallemizde yapacağımız yeni yaşam alanında bölge halkı vakitlerini hoşça geçirebilecek”diye konuştu.




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