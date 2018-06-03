Çamura gömülen inek, iş makinesiyle kurtarıldı

Olay, Geyve ilçesi Umurbey Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Umurbey Mahallesi’nde bir ahırın önünde bulunan çamura inek saplandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar çamura saplanan hayvanı çıkarabilmek için uğraş verdi. Vatandaşların bütün uğraşlarına rağmen inek, gömüldüğü çamurdan çıkartılamadı. Daha sonrasında ahırın yakınında iş makinesi ile doğalgaz çalışması yapan işçilerden yardım istendi. Vatandaşlar, olay yerine getirilen iş makinesiyle inek arasına bir halat bağladı. Çamura gömülen inek, devreye giren iş makinesiyle çekilerek saplandığı çamurdan çıkartıldı. İneğin kurtarılma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, çamura gömülen ineğin iş makinesi yardımıyla çıkartılma anı yer alıyor.