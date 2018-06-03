Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 09:50

Çamura gömülen inek, iş makinesiyle kurtarıldı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çamura gömülen ineğin yardımına iş makinesi yetişti.

Çamura gömülen inek, iş makinesiyle kurtarıldı

03 Haziran 2018 09:50


Olay, Geyve ilçesi Umurbey Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Umurbey Mahallesi’nde bir ahırın önünde bulunan çamura inek saplandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar çamura saplanan hayvanı çıkarabilmek için uğraş verdi. Vatandaşların bütün uğraşlarına rağmen inek, gömüldüğü çamurdan çıkartılamadı. Daha sonrasında ahırın yakınında iş makinesi ile doğalgaz çalışması yapan işçilerden yardım istendi. Vatandaşlar, olay yerine getirilen iş makinesiyle inek arasına bir halat bağladı. Çamura gömülen inek, devreye giren iş makinesiyle çekilerek saplandığı çamurdan çıkartıldı. İneğin kurtarılma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Görüntülerde, çamura gömülen ineğin iş makinesi yardımıyla çıkartılma anı yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç