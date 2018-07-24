Can Gürzap’ın durumu iyiye gidiyor

Vali Balkanlıoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur” dedi.

Ünlü sinema sanatçı Can Gürzap, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde arabasını park ettikten sonra motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanmış, ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Durumu iyiye giden ve iyileşmeye başlayan Can Gürzap’a, iki gündür ilaç ve gözlem ağırlıklı tedavi uygulandığı ve beyin zarı, beyin arasındaki kanamanın çok ufak çapta olduğu belirtildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Gürzap’ı Vali İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Cüneyt Arıkan ve protokol yoğun bakımda ziyaret etti.

“Çok şükür atlattı”

Gerçekleşen ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “Ünlü sanatçımız sinema sanatçımız, Can Gürzap beyefendi Sapanca’da yolda karşıdan karşıya geçmek isterken bir motosikletçinin çarpması neticesinde ağır denebilecek şekilde yaralandı, acilen sağlık ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Hastaneye yoğun bakıma kaldırıldı. Kafatasında kırıklar vardı, zamanında müdahaleyle uzman ekiplerimiz, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi çok güçlüdür bu anlamda, uzman ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlattığı gözüküyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur. Biz de değerli mesai arkadaşlarımızla beraber İl Emniyet Müdürümüz, komutanımız ve sağlık müdürümüzle beraber kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Sağlığı gayet iyi morali düzgün, inşallah en kısa ürede sağlıklı bir şekilde taburcu olur. Kaza ve yaralanma baya ciddiydi hayati risk vardı. Çok şükür onları atlattı. Geçmiş olsun diyoruz” dedi.