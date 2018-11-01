Çark Caddesinde bağımlılığa dikkat çekmek için yürüdüler

Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü, ‘Bağımlılıkla Mücadele' kapsamında farkındalık oluşturabilmek için Çark Caddesi'nde yürüyüş etkinliği düzenledi.

Tütün, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi konularda bireylere sağlık alışkanlığı kazandırabilmek, fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve farkındalık oluşturabilmek için gerçekleştirilen yürüyüşe öğrenciler de destek verdi. Etkinliğe, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yavuz Salman, İlçe Mal Müdürü Mustafa Özkişi, İlçe Nüfus Müdürü Ali Osman Kontaş, Erenler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı, Adapazarı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Tekin Karatepe, Atatürk İlkokulu, Atatürk Lisesi, Ahmet Akkoç Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri, Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri ve Yeşilay Sakarya Şubesi üyeleri katıldı.

Yürüyüşte taşınan pankart ve dövizlerle bağımlılığa karşı mesajlar verildi.