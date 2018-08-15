Çark Deresi’nde temizlik çalışmaları sürüyor

SASKİ tarafından Çark Deresi çevresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilişin SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz Çark Deresi’nin Şeker Fabrikası mevkiinde başladıkları dere kenarı temizlik çalışmalarını Mithatpaşa Vagon Park mevkiinde sürdürüyorlar. Ayrıca dereyi kirleten çöpleri temizleye yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz rutin temizlik çalışmalarımız da devam ediyor. Şehrimizi temiz tutmak, çevremize sahip çıkmak için Sakarya’da yaşayan her bir bireye önemli sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda çöplerin Çark Deresi’ne atılmaması ve derenin kirletilmemesi hususunda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz” denildi.