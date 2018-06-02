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02 Haziran 2018 18:29

Çatıya çıkan kadını vatandaşlar ikna etmeye çalıştı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir iş merkezinin çatısına çıkan genç kadın intihar girişiminde bulundu.

Çatıya çıkan kadını vatandaşlar ikna etmeye çalıştı

02 Haziran 2018 18:29

İntihar etmek isteyen kadını vatandaşlar ‘Yapma çocuklarını düşün’ diyerek ikna etmeye çalıştı.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi bulunan Hilmi Kayın İş Merkezi’nin çatısına Z.Y., isimli kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Durumu gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna etmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar ‘Yapma çocuklarını düşün’ diyerek kadını ikna etmek istedi. Polislerin ikna çabası sonucunda genç kadın bulunduğu yerden inerek sağlık ekiplerine teslim edildi.




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