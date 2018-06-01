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01 Haziran 2018 14:13

Çek, senet dolu çelik kasayı çalan 5 şahıs adliyeye sevk edildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iş yerinden içerisi çek, senet ve tapu dolu bulunan çelik kasayı çalan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çek, senet dolu çelik kasayı çalan 5 şahıs adliyeye sevk edildi

01 Haziran 2018 14:13


Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Serdivan ilçesindeki iş yerinden içerisinde çok sayıda çek, senet ve tapu dolu bulunan çelik kasa çalındı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren A.B., A.T., M.T., U.G., F.B., isimli şahıslar yapılan operasyonla gözaltına alındı.


Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.




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