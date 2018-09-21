Çelik: “Alzheimer olan birinde hücre ölümüyle birlikte beyin yavaş yavaş küçülür”

Dr. Yahya Çelik, “Alzheimer hastalığında hücre ölümüyle birlikte beyin yavaş yavaş küçülür” dedi.

Adatıp Sağlık Grubu hastanelerinden Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yahya Çelik, Dünya Alzheimer Günü vesilesiyle hastalık hakkında bilgiler verdi. Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hastalık başlangıçta sinsi bir unutkanlıkla başlayabileceğinden, yaşlılıkta izlenen unutkanlık normal olarak görülmemelidir. Alzheimer hastalığında başlangıçta hafif bir unutkanlık vardır. Örneğin hasta evde para veya eşyalarını koyduğu yeri, randevularını, ocağın altını, bakkaldan alacaklarını unutmaya başlar. Günlük yaşam aktivitelerini önceden kolayca yapabilirken zorlanmaya başlar. Araba kullanma, elektronik eşyaları ve diğer beceri gerektiren aletleri kullanmada yetersizlik, fatura ödemelerini unutma gelişir. Eski olayları çok iyi hatırlarken zamanla unutkanlık giderek artar ve hasta yeni olayları hiç kaydedemeye başlar. Örneğin; 5 dakika önce sorduğu soruyu tekrar tekrar sorabilir. Torunlarının isimlerini unutabilir. Hasta yakınları sıklıkla "Ne unutkanlığı, 40 yıl öncesini cin gibi hatırlıyor" diye konuştu.

“Evin yolunu bulamama”

Gençlerde görülen unutkanlığın altından sıklıkla modern yaşam tarzının getirdiği ruhsal sıkıntılar ve hastalıkların çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Yahya Çelik; “Eğer unutkanlığı olan bir yaşlı, iyi bildiği yolları bulamıyorsa, daha önceden dolaştığı yerlere artık gidemiyorsa, evin yolunu bulamayıp kayboluyorsa ya da evin yolunu aramaktan dolayı eve geç geliyorsa, evin içinde odaları karıştırıyorsa, bunlar da Alzheimer hastalığı ile ilişkili bulgular olabilir. Hastalar, uğraş ve hobilerini terk edebilir. Örneğin bir hasta arkadaşları ile briç oynamayı bırakabilir. Karmaşık alet kullanımı zorlaşır. Para hesabında güçlük olabilir. Bankamatikten para çekmek hastalar için çok zor bir şey haline gelebilir. Bunlar ile beraber bir takım psikiyatrik bulgular da olabilir. Hastalar, olmayan şeylerden bahsedebilir, onları gördüğünü, işittiğini söyleyebilir. Her ne kadar hastalıkta birçok bulgu olsa da en önemli bulgu giderek artan bir unutkanlıktır” ifadelerini kullandı.

“Alzheimer'in nedeni bilinmemekte”

Alzheimer hastalığının nedeninin tam olarak bilinmediğini belirten Çelik, “Alzheimer hastalığı henüz nedeni tam olarak bilinmeyen bir süreçle beyin hücrelerinin beklenenden daha erken ölmesi nedeniyle olmaktadır. Yaşla beraber her kişide beyin hücre ölümü olmaktadır ama Alzheimer hastalığında bu süreç çok hızlı ve erken olmaktadır. Hücre ölümüyle birlikte beyin yavaş yavaş küçülür. Alzheimer hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir, bir kanser de değildir. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de, ileri yaş, geçmişte yaşanmış depresyon, damar hastalıkları (Kalp krizi, tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, kolestrol yüksekliği gibi), geçmişte yaşanmış ciddi kafa yaralanmaları, düşük eğitim düzeyi, APOE4 denilen bir genetik testin varlığının ve bazı durumların hastalığa yakalanma riskini arttırdığı gözlemlenmiştir. Hastalıkta ortalama süre 8 yıldır. Buna karşın bazı hastalarda hastalık çok yavaş ilerlerken bazılarında da kısmen daha hızlı ilerlemektedir. Hastalık erken, orta ve ileri evre olarak 3 evreye ayrılabilir” diye konuştu.