Cemil Meriç’ten, Başkan Toçoğlu’na ziyaret

‘Kültür’den İrfana Cemil Meriç’ başlıklı sempozyuma sundukları desteklerden dolayı Başkan Toçoğlu’na teşekkür eden Okul Müdürü Mehmet Topaloğlu, “Katkılarınız bizler için çok değerliydi. Tüm mesai arkadaşlarım ve öğrencilerimiz adına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmalarına başlayan Başkan Toçoğlu, “Eğitim alanında yapılan tüm çalışmaları çok önemsiyoruz. Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisemizin de gerçekleştirdiği programalar gerçekten büyük bir öneme sahip. Destek olmak bizleri de memnun ve mutlu ediyor. İnşallah eğitim alanına yönelik yürüttüğümüz faaliyetler devam edecek. Bu vesileyle göstermiş olduğunuz nezaketten dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Topaloğlu, Cemil Meriç’in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç’in imzaladığı kitapları Başkan Toçoğlu’na takdim etti.