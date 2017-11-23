Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 16:54

Cemil Meriç’ten, Başkan Toçoğlu’na ziyaret

Sakarya Büyükşehir Başkanı Zeki Toçoğlu, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Topaloğlu ve Tarih Öğretmeni Savaş Kanbur’la bir araya geldi.

Cemil Meriç’ten, Başkan Toçoğlu’na ziyaret

23 Kasım 2017 16:54


‘Kültür’den İrfana Cemil Meriç’ başlıklı sempozyuma sundukları desteklerden dolayı Başkan Toçoğlu’na teşekkür eden Okul Müdürü Mehmet Topaloğlu, “Katkılarınız bizler için çok değerliydi. Tüm mesai arkadaşlarım ve öğrencilerimiz adına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmalarına başlayan Başkan Toçoğlu, “Eğitim alanında yapılan tüm çalışmaları çok önemsiyoruz. Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisemizin de gerçekleştirdiği programalar gerçekten büyük bir öneme sahip. Destek olmak bizleri de memnun ve mutlu ediyor. İnşallah eğitim alanına yönelik yürüttüğümüz faaliyetler devam edecek. Bu vesileyle göstermiş olduğunuz nezaketten dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.


Topaloğlu, Cemil Meriç’in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç’in imzaladığı kitapları Başkan Toçoğlu’na takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
14
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç