Çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler il merkezi ve ilçelerinde suça ve suçlulara yönelik kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri yaptıkları planlı ve şok uygulamalarda birçok suçlu şahıs yakalamıştı. Yine polis ekipleri il merkezi ve ilçelerde yaptıkları planlı çalışmalar sonucunda ‘Kasten adam öldürme’ suçundan 15 Yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi B.G., isimli şahıs, ‘Hırsızlık’ suçundan 8 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan S.Y., isimli şahıs, ‘Uyuşturucu’ suçundan 7 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan S.G., isimli şahıs, ‘Hırsızlık’ suçundan 6 Yıl 5 Ay hapis cezası bulunan T.N., isimli şahıs, ‘Hürriyetten yoksun kılma’ suçundan 5 Yıl hapis cezası bulunan İrem N.K., isimli şahıs, ‘Fuhuş’ suçundan 4 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan E.A., isimli şahıs, ‘Güveni kötüye kullanma’ suçundan 4 Yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.A., isimli şahıs, ‘Hırsızlık’ suçundan 4 Yıl 2 ay hapis cezası bulunan D.S., isimli şahıs, ‘Hırsızlık’ suçundan 4 YIL 2 AY hapis cezası bulunan Ş.Y., isimli şahıs, ‘Cinsel istismar’ suçundan 3 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan S.B., isimli şahıs, ‘Yağma’ suçundan 3 Yıl 4 Ay hapis cezası bulunan A.A., isimli şahıs, ‘Cinsel istismar’ suçundan 3 Yıl 4 Ay hapis cezası bulunan T.T., isimli şahıs, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinlesmis cezasi bulunan H.D., isimli şahıs, ‘Vergi usul kanununa muhalefet suçundan’ 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan Ş.Z., isimli şahıs, ‘Yaralama’ suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 gün hapis cezası bulunan R.A., isimli şahıs, ‘Hırsızlık’ suçundan 1 Yıl 2 Ay hapis cezası bulunan H.A., isimli şahıs, ‘Dolandırıcılık’ suçundan 1 Yıl hapis cezası bulunan R.Ö., isimli şahıs, ‘Yaralama’ suçundan 10 Ay hapis cezası bulunan Y.Ç., isimli şahıs, ‘Yaralama’ suçundan 7 Ay 6 Gün hapis cezası bulunan M.E., isimli şahıs, 5 Ay hapis cezası bulunan ve cezaevi Firarisi olarak Aranan A.Ş., isimli şahıs, ‘Hürriyetten yoksun kılma’ suçundan 5 Ay hapis cezası bulunan S.Y., isimli şahıs, ‘Yaralama’ suçundan 5 Ay hapis cezası bulunan M.S., isimli şahıs olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.