Çete davasına FETÖ kumpası soruşturması başlatıldı

2009 yılında gerçekleştirilen operasyonda, Akyazı eski Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı’nın da yargılandığı ve dönemin Sakarya İl Emniyet Müdürü Faruk Ünsal’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten dönemin Akyazı savcısı Serkan Çakmak, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildi. Dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürü olan Alpaslan Hersanlıoğlu’da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. FETÖ’den ihraç edilen ve yargılanan savcı ve polislerce yapılan çete soruşturmasında tutuklu bulunan Akyazılı Ali Yıldırım’ın kendilerine FETÖ kumpası kurulduğu yönünde yaptığı suç duyurusunun ardından savcılık harekete geçti.

Savcılık, cezaevindeki Ali Yıldırım’ın mağdur sıfatıyla ifadesini aldı. Yıldırım’a cezaevinde soruşturmayı yapan eski savcı Serkan Çakmak, Organize Şube Müdürlüğünde o dönemde görev yapan eski komiser Serkan G., eski polis memuru Ercivan K. ile Akyazı eski ilçe Jandarma Komutanı Rıfat Tamer A’nın fotoğraflarından teşhis yaptırıldı. Ali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, savcılık ve mahkemeye yazdığı yeniden yargılanma talebine ilişkin dilekçede, FETÖ kumpası nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. 2009 yılında gözaltına alınınca komiser Serkan Gürkan ve Ercivan K.’nın, kendisinden Emniyet Müdürü Faruk Ünsal’dan operasyon olacağını öğrendiğini söylemesini istediğini ifade eden Ali Yıldırım, komiser ve polis memurunun kendisine yardımcı olacaklarını ve aksi durumda çok ceza alıp içeriden çıkamayacağını söylediklerini belirtti.

Delillerin karartılarak emniyet müdürünün tutuklandığını anlatan Yıldırım, Eski Akyazı İlçe Jandarma Komutanı Rıfat Tamer A. ile samimi oldukları dönemde odasında FETÖ elebaşının kitaplarının bulunduğunu ve Aksoy’un bu kitaplardan birini okuduğunu, aracına bir kez bindiğinde torpido gözünde de FETÖ elebaşının kitabını gördüğünü söyledi. Tamer A’nın meslekten ihraç edilen savcı Çakmak ile samimi olduğunu kaydeden Yıldırım, yeniden yargılanmak istediğini söyledi.