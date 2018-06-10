Cevat Ayhan Camii Sosyal Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi

Cevat Ayhan Camii önünde gerçekleştirilen programa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun yanı sıra AK Parti Milletvekili Adayı Ekrem Yüce, AK Parti İlçe Başkanı Feyzi Bora, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, İlçe kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli ve binlerce Akyazılı yer aldı. AK Parti Milletvekili Adayı Ekrem Yüce, Ramazan sofralarına konuk olan Akyazılıların Ramazan aylarını tebrik ederek, yeni yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, “Her Ramazan ayında sizlerle bir arada olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugün burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’nun talimatıyla inşa edilen Cevat Ayhan Camii Sosyal Tesisi açılışı için toplandık. Akyazı halkının bir arada toplanıp beraberce zaman geçirebileceği bu tesisi ilçemize kazandırdığı için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Akyazı üstyapısı ve altyapısı tamamlandığında Marmara Bölgesine örnek bir ilçe olacaktır. Nasıl ki siz Akyazı’yı seçimlerde Marmara bölgesinde birinci yaptıysanız bizde Büyükşehirle birlikte hizmetlerimizle Akyazımızı birinci yapacağız” dedi.

Akyazılılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu ise, “Mübarek Ramazan ayına bizleri sağlıkla eriştirdiği için Cenab-ı hakka sonsuz şükür ediyoruz. Kadir gecesi ve bayrama da sıhhat içerisinde bizleri ulaştırması için dua ediyoruz. Bildiğiniz üzere her Ramazan ayında ilçe iftarlarında buluşup sizlerle hasbihal etme fırsatına kavuşuyoruz. Bu yıl ki iftarımızda ise açılış yapacağız. Tesisimizin tüm Akyazı halkına hayırlı olmasını diliyor, katkısı olanlara teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Toçoğlu, “Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak sizlere hizmet etmek için imkanlar ölçüsünde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çok yakında önemli bir seçim gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ki eğer Ankara’da güçlü ve istikrarlı bir hükümet olursa hizmetlerde ona göre güçlü ve sağlam oluyor. Biz yaptığımız bütün hizmetleri güçlü hükümetimiz sayesinde hayata geçiyoruz. Onun için seçimlerde hem Cumhurbaşkanımıza hem de partimize sağlam bir destek vermek durumundayız. Akyazı inşallah bu seçimde de AK Partiye en büyük desteği verecektir” şeklinde konuştu.